HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpeluang Rebound, Cek Rekomendasi Saham Berikut

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |08:10 WIB
IHSG Berpeluang <i>Rebound</i>, Cek Rekomendasi Saham Berikut
IHSG hari ini diprediksi menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang rebound pada perdagangan Kamis (18/7/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Binaartha mengatakan, IHSG berada di bawah garis SMA-20 pada chart 4 jam dan diperkirakan dapat melanjutkan fase koreksinya menuju support Fibonacci 7.159.

“Namun demikian, hari ini IHSG kemungkinan mengalami rebound terbatas menuju 7.280,” kata Ivan dalam risetnya, Kamis (18/7/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.159, 7.099 dan 7.028. Sementara level resistennya di 7.300, 7.374, 7.454 dan 7.590.

Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) di rentang harga Rp700-Rp750 dengan target harga terdekat di Rp860. ACES dapat melanjutkan pelemahan menuju Rp735 sebagai support Fibonacci terdekat karena harga telah menembus ke bawah level Rp775, yang sebelumnya merupakan support fraktal.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) di rentang harga Rp990-Rp1.030 dengan target harga terdekat di Rp1.140. BRPT diperkirakan akan mulai membentuk wave (iii) naik jika harga masih bergerak di atas support Rp980.

Ia juga menyarankan accumulative buy pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) di rentang harga Rp4.550-Rp4.650 dengan target harga terdekat di Rp4.880. BBRI sedang membentuk wave [b] dengan support terdekat menurut analisis Fibonacci retracement yaitu di level Rp4.640.

Halaman:
1 2
