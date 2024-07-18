Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Investor Asing yang Jadi Mitra Investasi BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |08:04 WIB
5 Investor Asing yang Jadi Mitra Investasi BUMN
Daftar investor asing yang bermitra dengan BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar investor asing yang jadi mitra investasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemitraan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, jalinan kerja sama perusahaan pelat merah dan investor global sudah dibangun sejak lama. Bahkan, setahun terakhir ini BUMN kembali menggaet sejumlah perusahaan global.

Beberapa perusahaan global diantaranya, MSD (Merck, Sharp & Dohme), Swire Pacific Ltd, Masdar, Vale Base Metals, hingga Eagle Hills,

"Beberapa kerja sama juga telah dilakukan untuk membantu membangun ekosistem kendaraan listrik (EV) Indonesia, seperti dengan raksasa pertambangan Kanada Vale Based Metal untuk nikel," ujar Erick, Kamis (18/7/2024).

Berikut, deretan investor asing yang menjadi mitra BUMN setahun terakhir ini:

1. MSD

Per Juni 2024 lalu, PT Bio Farma (Persero) resmi menyepakati kerja sama dengan perusahaan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat (AS), MSD (Merck, Sharp & Dohme). Kemitraan ini untuk membuat produk vaksin Human Papillomavirus (HPV).

Komitmen tersebut ditandai dengan pertemuan Erick Thohir dan Joe Romanelli, President Human Health International dari perusahaan farmasi internasional, MSD di gedung Kementerian BUMN.

Dari pertemuan itu, mereka membahas keberlanjutan dan penguatan pembuatan vaksin HPV di dalam negeri. Vaksin HPV merupakan obat yang mampu mencegah kanker serviks yang sering dialami perempuan di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
