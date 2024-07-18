BNI Gelar Emerald Private Golf Clinic Gen 2.0 untuk Gen Z dan Milenial

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memanjakan nasabahnya, khususnya Generasi Z dan Milenial, dengan menggelar Emerald Private Golf Clinic Gen 2.0. Ajang olahraga golf eksklusif ini merupakan persembahan istimewa bagi next generation nasabah Emerald Private Banking, layanan perbankan prioritas BNI, yang memiliki minat dalam golf.

BACA JUGA: Begini Cara BNI Perkuat Ekosistem Startup

Berlangsung di Sedayu Indo Golf, PIK, Emerald Private Golf Clinic Gen 2.0 menghadirkan para Pro Coach golf profesional seperti Deborah Seo, Minsub Sim, Putri Aisyah, Rinaldi Adiyan, Fajar Winnuryanto, Bobby Cahyo Darren, dan Darren Mc Loughlin.

Tak hanya itu, influencer ternama yang juga nasabah Emerald turut hadir memeriahkan acara. Para nasabah Emerald muda berkesempatan untuk belajar teknik golf yang tepat langsung dari para ahli, sekaligus menikmati pengalaman bermain golf yang menyenangkan.

BACA JUGA: BNI Blokir 214 Rekening Terindikasi Judi Online

SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana mengatakan, acara ini merupakan bentuk komitmen BNI Emerald dalam memberikan layanan terbaik dan pengalaman istimewa bagi nasabahnya, khususnya generasi milenial dan Gen Z.

"Kami harap acara ini dapat menjadi wadah untuk nasabah Emerald muda dapat mengembangkan minat mereka dalam golf sekaligus untuk semakin engage dengan BNI dan selalu mempercayakan layanan BNI Emerald sebagai partner perbankan dan investasi," kata Steven.