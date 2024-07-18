Sri Mulyani: Thomas Djiwandono Fokus ke RAPBN 2025 demi Program Prabowo

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Wamenkeu II Thomas Djiwandono akan fokus pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Menkeu, ini adalah suatu periode transisi sehingga dengan masuknya Tommy untuk 3 bulan kedepan, sudah masuk dengan siklus APBN 2025.

"Jadi memang fokusnya untuk mas Thomas akan ikut ke dalam RAPBN 2025 tersebut, ya ini sekarang dalam proses tahap penyusunan berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin dilakukan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kemenkeu, Kamis (18/7/2024).

Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi.

Kehadiran Tommy disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan.

Dengan begitu diharapkan proses transisi pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Sri Mulyani juga membantah jika masuknya Thomas Djiwandono pertanda komunikasi selama ini tidak lancar.

"Tentu dengan masuknya mas Thomas di sini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi mudah, kalau kemarin itu kita biasanya mengundang tadi sekaligus menanyakan apakah maksud masuknya mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus? nggak, justru karena selama ini bagus namun dengan adanya di dalam kan nggak perlu harus adanya pertemuan khusus karena mas Thomas ada di sini," jelasnya.