Punya Harta Rp557,2 Triliun, Hermanto Tanoko Jadi Orang Terkaya Nomor 2 di Indonesia

Orang terkaya nomor dua di Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Inilah orang terkaya ke-2 di Indonesia yang memiliki kekayaan Rp557,2 triliun.

Dilansir dari Forbes kekayaan Hermanto Tanoko naik dengan sangat drastis, sampai menyalip Low Tuck Kwong hingga Hartono Bersaudara.

Kekayaan nya naik drastis dari USD1,9 miliar pada tahun 2023, menjadi USD 34,4 miliar atau setara dengan Rp557,2 triliun.

Harta kekayaan Hermanto Tanoko mengungguli Low Tuck Kwong si raja batu bara Indonesia yang mencapai USD24,9 miliar, Budi Hartono mencapai USD24,7 miliar dan Michael Hartono USD23,7 miliar. Sementara, orang terkaya di Indonesia masih ditempati Prajogo Pangestu dengan harta kekayaan USD57,8 miliar.