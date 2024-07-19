Advertisement
HOME FINANCE

Semakin Mendunia, Ini Kisah Klaster Rotan Trangsan yang Terbantu oleh Pemberdayaan BRI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:50 WIB
Semakin Mendunia, Ini Kisah Klaster Rotan Trangsan yang Terbantu oleh Pemberdayaan BRI
Klaster rotan Trangsan yang terbantu oleh pemberdayaan BRI. (Foto: dok BRI)
SUKOHARJO - Jika berbicara tentang sentra industri rotan, pastinya tak bisa jauh-jauh dari Desa Trangsan yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Wilayah ini memiliki sejarah panjang terkait pengolahan rotan hingga menjadi produk-produk rumahan yang bermanfaat. Bahkan, industri rotan di wilayah ini sudah dimulai sejak hampir satu abad yang lalu dengan Ki Demang Wongsolaksono sebagai pelopornya.

Agung selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan anggota kelompok rotan Trangsan sendiri menjelaskan bahwa aktivitas pengolahan rotan di desa tersebut sudah menjadi tradisi dan diturunkan hingga ke anak cucu.

Perkembangan pengolahan rotan di wilayah tersebut pun cukup pesat, hingga Desa Trangsan dinobatkan sebagai sentra industri penghasil kerajinan rotan terbesar di Jawa Tengah dan kedua di Indonesia.

Sayangnya, pada 2005 terjadi penurunan produksi secara drastis karena pengrajin yang kesulitan mendapatkan bahan baku rotan akibat lonjakan harga di pasar internasional.

