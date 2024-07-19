Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cek Rekomendasi Saham saat IHSG Melemah

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |08:04 WIB
Cek Rekomendasi Saham saat IHSG Melemah
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA – Cek rekomendasi saham hari ini saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah. IHSG diproyeksi melemah pada perdagangan jelang akhir pekan, Jumat (19/7/2024).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, indeks kemungkinan akan melanjutkan koreksi wave (iv) dalam pola kompleks selama masih berada di bawah resisten Fibonacci 7.332.

"Namun, penembusan ke atas 7332 diperkirakan akan mengonfirmasi pembentukan wave (v) dari [i] menuju 7.374," kata Ivan dalam risetnya, Jumat (19/7/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.233, 7.159, 7.099 dan 7.028. Sementara level resistennya di 7.332, 7.374, 7.454 dan 7.590.

Untuk hari ini, Ivan merekomendasikan hold pada saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dengan target harga terdekat di Rp1.510. KLBF berpeluang untuk menembus ke atas resisten terdekat di level Rp1.600 selama chart hariannya bergerak di atas garis SMA-20.

Ia juga merekomendasikan hold pada saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dengan target harga terdekat di Rp1.360. MEDC cenderung dapat melanjutkan struktur koreksi wave b menuju Rp1.235 jika harga tembus di bawah Rp1.280 sebagai support Fibonacci terdekat.

"Namun, MEDC mestinya akan mulai membentuk wave c jika tetap berada di atas Rp1.280," imbuh Ivan.

