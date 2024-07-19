Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Biang Kerok Harga Tiket Pesawat Indonesia Termahal di Dunia

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |03:30 WIB
Ternyata Ini Biang Kerok Harga Tiket Pesawat Indonesia Termahal di Dunia
Harga Tiket Pesawat di Indonesia Mahal (Foto: Okezone)
JAKARTA – Ternyata ini penyebab harga tiket pesawat di Indonesia lebih mahal. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan harga tiket pesawat di Indonesia menjadi yang termahal kedua di Dunia, setelah Brazil di peringkat pertama.

Sejumlah pengamat sepakat bahwa harga tiket pesawat domestik lebih mahal daripada harga tiket pesawat ke luar negeri atau internasional.

Jika membedah model bisnis penerbangan, harga tiket pesawat terdiri dari dua komponen, kata pengamat penerbangan Ruth Hana Simatupang dan Alvin Lie.

Pertama, beban biaya yang ditanggung pihak maskapai mulai dari sewa pesawat, pemeliharaan atau perawatan, asuransi, merekrut kru, pelatihan pilot, serta ongkos-ongkos pembelian suku cadang hingga bahan bakar.

Kedua, ada pungutan-pungutan yang disisipkan oleh pemerintah seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, iuran wajib asuransi Jasa Raharja, retribusi bandara atau PJP2U, termasuk biaya "titipan" dalam harga avtur seperti throughput fee atau pungutan tiap distribusi avtur oleh pengelola bandara.

