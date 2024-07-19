Sri Mulyani Tunjuk Hadiyanto Jadi Komisaris Utama PII

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengangkat Hadiyanto menjadi Komisaris Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PII. Dirinya akan mengembang masa jabatan lima tahun ke depan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban menyampaikan, pemilihan komisaris merupakan amanah dan wujud kepercayaan pemegang saham yang seyogyanya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu tersebut.

Menurutnya, PT PII memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah memiliki ekspektasi yang cukup tinggi kepada PT PII, sehingga kita berharap dewan komisaris harus mampu menjalankan peran pengawasan yang optimal sehingga tugas SMV ke depan dapat berjalan dengan baik,” kata Rionald dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Pengangkatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No 297 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang disahkan pada 17 Juli 2024.

Dalam KMK tersebut, Pemegang Saham juga memberhentikan dengan hormat Rina Widiyani Wahyuningdyah sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2023.

Rionald menyerahkan salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PII kepada PT PII pada Kamis (18/7). Dalam acara yang dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima KMK oleh Dirjen KN kepada Dewan Komisaris baru PT PII.

Dalam kesempatan yang sama, Rionald menyampaikan harapannya agar seluruh SMV Kemenkeu yang memiliki peran penting sebagai fiscal tools, merepresentasikan reputasi Kemenkeu untuk saling bersinergi untuk memberikan yang terbaik bagi negeri.