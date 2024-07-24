Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyaluran Paylater BCA Tembus Rp250 Miliar, Dirut: Tujuan Beli Barang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |21:37 WIB
Penyaluran Paylater BCA Tembus Rp250 Miliar, Dirut: Tujuan Beli Barang
BCA salurkan paylater Rp250 miliar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyaluran kredit paylater PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencapai Rp250 miliar hingga Juni 2024. Adapun BCA dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit sebesar 15,5% secara tahunan (YoY) menjadi Rp850 triliun pada semester I 2024.

"Sampai Juni sudah Rp250 miliar yang saldo dari paylater," kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam press conference kinerja BCA Semester I 2024, Rabu (24/7/2024).

Jahja memandang kehadiran paylater menjawab tantangan di mana tidak semua orang memiliki akses ke uang tunai atau kartu kredit.

"Kenapa ada paylater? Nah ini sebenarnya basicnya adalah kita tahu bahwa tidak semua orang bisa belanja dengan uang tunai. Artinya uang tunai itu uang yang ada di rekening dia," terang Jahja.

Selain itu, Jahja mengakui bahwa meskipun BCA bukanlah pelopor layanan ini, mereka turut serta mengembangkan produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern.

"Jadi gini, sebenarnya kita akui paylater itu bukan BCA yang mulai ya. Jadi kita juga ikut digital produk lah istilahnya. Kita lihat kok di e-commerce e-commerce, fintech company, ada perkenalkan namanya paylater," jelas dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180685/bca_syariah-5RGE_large.jpg
BCA Syariah Bukukan Pembiayaan Rp12,2 Triliun, 24,8% di Sektor Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173150/bca-7gTh_large.jpg
BCA Mobile Berangsur Normal Usai Error, Ini Instruksi BCA ke Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173140/bca-dXha_large.jpg
BCA Mobile dan MyBCA Error Hari Ini, BCA Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169863/bca-pvPs_large.jpg
BCA Investigasi Isu Pembobolan Rekening Nasabah Rp70 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169835/bca-uF7e_large.jpg
Heboh Rekening BCA Rp70 Miliar Dibobol, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169667/bca-68XT_large.jpg
BCA Bantah Isu Pembobolan Dana Nasabah Rp70 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement