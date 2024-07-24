Penyaluran Paylater BCA Tembus Rp250 Miliar, Dirut: Tujuan Beli Barang

JAKARTA - Penyaluran kredit paylater PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencapai Rp250 miliar hingga Juni 2024. Adapun BCA dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit sebesar 15,5% secara tahunan (YoY) menjadi Rp850 triliun pada semester I 2024.

"Sampai Juni sudah Rp250 miliar yang saldo dari paylater," kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam press conference kinerja BCA Semester I 2024, Rabu (24/7/2024).

Jahja memandang kehadiran paylater menjawab tantangan di mana tidak semua orang memiliki akses ke uang tunai atau kartu kredit.

"Kenapa ada paylater? Nah ini sebenarnya basicnya adalah kita tahu bahwa tidak semua orang bisa belanja dengan uang tunai. Artinya uang tunai itu uang yang ada di rekening dia," terang Jahja.

Selain itu, Jahja mengakui bahwa meskipun BCA bukanlah pelopor layanan ini, mereka turut serta mengembangkan produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern.

"Jadi gini, sebenarnya kita akui paylater itu bukan BCA yang mulai ya. Jadi kita juga ikut digital produk lah istilahnya. Kita lihat kok di e-commerce e-commerce, fintech company, ada perkenalkan namanya paylater," jelas dia.