HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Swift Code BCA dan Bank Lainnya di Indonesia

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |20:17 WIB
Daftar Lengkap Swift Code BCA dan Bank Lainnya di Indonesia
Daftar swift code BCA dan bank lainnya (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Daftar lengkap swift code BCA dan bank lainnya di Indonesia yang jarang diketahui. Swift code memiliki fungsi untuk identifikasi bank di suatu negara dan cabang tertentu. Swift code yang dimiliki setiap bank tentu berbeda.

Berikut ini Daftar lengkap swift code BCA dan bank lainnya di Indonesia yang dirangkum Okezone, Rabu (23/7/2024).

* BCA: CENAIDJA

* Bank MNC: BUMIIDJA

* Bank Woori Saudara Indonesia: HVBKIDJA

* Bank Lippobank: LIPBIDJA

* Bank Deutsche AG: DEUTIDJA

* Bank Hagabank: HAGAIDJA

* Bank ABN AMRO: ABNIDJA

* Bank Mandiri: BMRIIDJA

* BNI: BNINIDJA

* BRI: BRINIDJA

* Bank Mega: MEGAIDJA

* Bank Permata: BBBAIDJA

* Bank Danamon: BDINIDJA

* Bank KB Bukopin: BBUKIDJA

* Bank Syariah Indonesia: BSMDIDJA

* Bank OCBC NISP: NISPIDJA

* Bank DKI: BDKIIDJA

