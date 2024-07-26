Advertisement
HOME FINANCE

Hati-hati! Waspadai 5 Modus Penipuan Paylater Ini

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:30 WIB
Hati-hati! Waspadai 5 Modus Penipuan Paylater Ini
Modus penipuan paylater. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Metode pembayaran paylater sedang naik daun. Berbagai e-commerce besar seperti Bukalapak juga sudah menyediakan layanan pembayaran Bukalapak paylater untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi.

Salah satu fintech yang sudah bermitra dengan Bukalapak untuk menyediakan pembayaran Bukalapak Paylater adalah Kredivo, yang menyediakan limit hingga Rp50 juta, dengan cicilan 0% untuk tenor 1 dan 3 bulan, serta bunga rendah mulai dari 1,99% untuk tenor yang lebih panjang, yaitu 6, 12, 18, hingga 24 bulan.

Namun, dibalik kemudahan yang diberikan paylater, di sisi lain juga menjadi celah tersendiri untuk banyak oknum dalam melakukan penipuan. Banyak pengguna paylater yang kerap terjerat dan jadi korban dari modus penipuan paylater.

Supaya Anda lebih waspada dan jauh dari jeratan penipu, simak 5 modus paylater berikut.

1. Modus Pencairan Limit

Salah satu modus penipuan paylater yang marak ditawarkan di media sosial adalah jasa pencairan limit, yang tentunya bersifat ilegal. Modus ini akan meminta Anda untuk memberikan akses atau detail akun paylater yang Anda miliki, dengan dalih untuk mempermudah dan mempercepat pencairan limit paylater.

