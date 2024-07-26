Kementan Bakal Luncurkan Dashboard Nasional 4 Komoditas Perkebunan

JAKARTA - Kementerian Pertanian bakal meluncurkan dashboard nasional untuk empat komoditas perkebunan. Peluncuran akan dilakukan pada penyelenggaraan Perkebunan Expo (Bunex) 2024 13-15 September 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementan, Prayudi Syamsuri menjelaskan, hadirnya dashboard nasional akan memudahkan empat komoditas unggulan, seperti karet, sawit, kakao, dan kopi masuk ke pasar internasional.

"Kebetulan kami ditugaskan untuk menyusun dashboard nasional tersebut, dan pada kesempatan Bunex 2024 nanti kami akan hadirkan, mudah-mudahan bisa kita launching," ujar Prayudi dalam sesi wawancara khusus di Kementan, Jumat (26/7/2024).

Prayudi menjelaskan kehadiran dashboard tersebut akan menjadi traceability tools yang menjadi salah satu persyaratan dalam EUDR (European Union on Deforestation-free Regulation). Sebab lewat regulasi tersebut, ada persyaratan khusus yang dibebankan kepada negara eksportir sebelum mengirim produknya ke negara Eropa.

Fungsi Dashboard Komoditas sebagai alat ketertelusuran komoditas yang terkait dengan persyaratan EUDR, sebuah sistem utama yang berisi data dan informasi hulu-hilir yang terintegrasi dan berasal dari e-STDB untuk pekebun dan Siperibun untuk Perusahaan.

"Dashboard ini agar kita bisa menjawab tuntutan dari pasar, atau kebutuhan dari pasar komoditas perkebunan kita kaitannya dengan persyaratan ekspor," kata Prayudi.

Menurutnya, dengan kehadiran dashboard nasional ini setidaknya akan menjawab beberapa persoalan yang menghambat proses ekspor komoditas perkebunan Indonesia. Melalui dashboard ini, konsumen mampu menelusuri di mana produk perkebunan tersebut diproduksi.