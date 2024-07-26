Ternyata Segini Gaji Pemain Timnas Indonesia Ramadhan Sananta di Klub Persis Solo

JAKARTA - Ternyata segini gaji pemain Timnas Indonesia Ramadhan Sananta di Klub Persis Solo. Dia pemain sepak bola profesional asal Indonesia.

Serta berposisi sebagai penyerang untuk klub Liga 1 Persis Solo dan tim nasional sepak bola Indonesia. Beberapa penasaran mengenai penghasilannya sebagai pemain bola.

Ternyata segini gaji pemain Timnas Indonesia Ramadhan Sananta di Klub Persis Solo bisa mencapai miliaran. Dia memiliki pasaran Rp4,78 miliar.

Ramadhan Sananta sendiri diketahui masih berusia sangat muda. Pada 27 November 2022. Di usia yang masih sangat muda ini, pemain yang berposisi sebagai striker ini sudah punya bakat gemilang.

Ramadhan Sananta sendiri mulai mendalami dunia sepakbola dengan masuk sekolah sepakbola (SSB) bernama PPLP Riau. Dia menimba ilmu di sana sejak tamat sekolah menengah pertama (SMP).

Ramadhan Sananta kemudian mendapat kesempatan bermain di klub sepakbola profesional. Namun, PSM Makassar bukan klub profesional pertama yang dibela pemain asal Kepulauan Riau ini.

Sebelum berlabuh ke PSM Makassar, Ramadhan Sananta membela Persikabo 1973. Dia pun turut melakoni beberapa laga bersama Persikabo 1973 di sejumlah kompetisi.

Tercatat, pemain yang memiliki postur tubuh menyentuh 180 sentimeter ini tampil 8 kali bersama Persikabo 1973 musim lalu di ajang Liga 1, AFC Cup, dan Piala Presiden. Namun, Ramadhan gagal mencetak satu pun gol musim lalu.