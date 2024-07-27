Harga BBM Pertamax Cs Bakal Naik pada Agustus 2024?

JAKARTA - Harga BBM non subsidi seperti Pertamax cs diusulkan naik. Ada beberapa alasan harga BBM non subsidi naik pada Agustus 2024.

Sebab, sejak Maret 2024 Pertamina masih menahan harga BBM meski minyak dunia saat itu melonjak pesat. Ketika itu juga, SPBU swasta sudah menyesuaikan BBM mereka. Jadi, hanya Pertamina yang masih mempertahankan harga.

BACA JUGA: Pembatasan BBM Pertalite di Tangan Jokowi

“Setuju, tidak masalah kalau saat ini harga BBM non subsidi harus dinaikkan. Penyesuaikan tersebut akan menjaga casf flow perusahaan, menjaga kondisi keuangan pertamina, sekaligus untuk kesinambungan suplai ke depan,” kata Ekonom senior Ryan Kiryanto di Jakarta.

Ekonom senior Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) itu menambahkan, bahwa evaluasi terhadap penyesuaian harga BBM non subsidi Pertamina memang harus dilakukan. Pasalnya, selama empat bulan tidak menaikkan harga, tentu berpengaruh terhadap kondisi finansial BUMN tersebut. Terlebih harga minyak dunia juga berfluktuasi dan bahkan sempat melejit sejak Maret 2024.

BACA JUGA: Ini Alasan Harga BBM Pertamax Cs Bakal Naik di Agustus 2024

“Makanya kalau saat ini harga BBM non subsidi dinaikkan, hitung-hitungannya mungkin sebagai kompensasi. Yakni, karena selama beberapa bulan harga BBM non subsidi tidak disesuaikan, padahal di sisi lain harga minyak dunia ketika itu sedang naik,” katanya.