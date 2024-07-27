Bertemu Bos TikTok dan YouTube, Erick Thohir Singgung Rp4.500 Triliun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Youtube Neal Mohan dan CEO TikTok Shou Zi Chew di Paris, Prancis.

Erick mengaku, pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela dinner Komite Olimpiade Internasional (IOC) member dan tamu undangan di Museum Louvre.

Dalam kesempatan itu, Erick juga memaparkan potensi ekonomi digital di Tanah Air yang diproyeksikan mencapai Rp4.500 triliun pada 2030. Hal ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara (Asean).

“Dalam dinner di Museum Louvre saya juga bertemu dengan Neal Mohan - CEO Youtube dan Shou Zi Chew - CEO TikTok. Saya bicara tentang potensi digital ekonomi Indonesia akan mencapai Rp4.500 triliun dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara,” ujarnya. melalui akun Instagramnya, Jumat (26/7/2024).

Baik bos TikTok dan YouTube, lanjut dia, siap mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Termasuk, mendorong kemajuan para kreator lokal.

“Mereka percaya dan siap mendukung potensi digital ekonomi yang dimiliki Indonesia. Mereka juga siap untuk mendorong kreator dalam negeri dengan tetap menjaga kultur Indonesia yang baik ke seluruh dunia,” papar dia.