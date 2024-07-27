Erick Thohir Bocorkan Hasil Pertemuan Prabowo-Macron dan Pengusaha Prancis

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris. Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Menurut dia, Prabowo ingin meningkatkan hubungan atau kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis, terutama di bidang ekonomi, yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

“Pak Prabowo memaparkan ini merupakan bentuk keberlanjutan dari pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih. Hal ini juga disampaikan Pak Prabowo saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Sabtu (27/7/2024).

Prabowo juga menyambangi sejumlah para pimpinan perusahaan besar di Prancis. Tujuannya, mempererat kerja sama investasi. Soal ini Erick enggan merinci lebih jauh.

“Dalam pertemuan ini, Pak Prabowo ingin meningkatkan kerja sama yang bisa memberikan manfaat di bidang ekonomi antara Indonesia dan Prancis karena memiliki potensi yang sangat besar,” beber dia.