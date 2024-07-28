Tingkatkan UMKM RI, Jasa Logistik Ini Turunkan Harga Ongkir

JAKARTA - Perusahaan jasa logistik ini menurunkan tarif ongkos kirim (Ongkir) untuk rute antarkota di Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang terus mendorong agar UMKM naik kelas.

“Penurunan tariff ini sejalan dengan hal ini, jumlah UMKM dan aktivitas ekonomi juga terus berkembang di Pulau Jawa. Jadi industri logistik memegang peranan penting untuk mendukung arus distribusi barang,” ujarnya Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto, Minggu (28/7/2024).

Di tengah digitalisasi UMKM yang terus digalakan pemerintah, para pelaku usaha termasuk UMKM membutuhkan jasa ekspedisi untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Dalam hal ini, pihaknya turut ambil bagian dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Pulau Jawa melalui layanan pengiriman yang ekonomis. Per bulan Juli 2024, pelanggan sudah bisa menikmati ongkos kirim dengan harga mulai dari Rp6.000 untuk pengiriman antarkota di Pulau Jawa.

“Saat ini, jasa ekspedisi memiliki peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan UMKM, apalagi ongkos kirim telah menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat ketika belanja online,” katanya.