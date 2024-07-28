Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bagaimana Cara Menghentikan Penyebaran Data Pinjol? Cek di Sini

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |11:18 WIB
Bagaimana Cara Menghentikan Penyebaran Data Pinjol? Cek di Sini
Bagaimana Cara Menghentikan Penyebaran Data Pinjol? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bagaimana cara menghentikan penyebaran data pinjol? Di mana penyebaran data nasabah biasanya terjadi ketika nasabah sudah menunggak pembayaran terlalu lama, cara ini bisa menghentikan penyebaran data.

Penyebaran data nasabah sangat memberikan dampak negatif, hal tersebut bisa merusak reputasi nasabah, merusak hubungan sosial nasabah dan masih banyak efek buruk lain nya.

Okezone telah merangkum bagaimana cara menghentikan penyebaran data pinjol, Minggu (28/7/2024).

Melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jika pinjol menyebarluaskan data pribadi nasabah, sebaiknya nasabah segera melaporkan kejadian tersebut ke OJK.

Melaporkan ke Pihak Kepolisian

Menyebarkan data nasabah adalah tindakan yang melanggar hukum, nasabah bisa melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang

Jangan Sembarangan Memberikan Informasi Pribadi

Saat mengajukan pinjaman online, pastikan bahwa kamu tidak memberikan informasi pribadi yang tidak diperlukan, seperti nomor KTP atau nomor rekening bank.

Hindari konten promosi pinjol ilegal

Konten ini bertujuan untuk mengecoh dan membujuk penonton agar melakukan pinjaman uang di aplikasi pinjiol yang dibahas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
