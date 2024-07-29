JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan pekan ini. IHSG naik 16,43 poin atau 0,23% ke level 7.304,60.
Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 3,25 poin atau 0,36% ke posisi 923,64.
Sebelumnya, MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya pada perdagangan kemarin menguat 0,66 persen ke 7,288 disertai dengan munculnya pembelian.
Analis MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG belum mampu break 7,354 sebagai resistance terdekatnya, saat ini penguatan IHSG akan relatif pendek dan akan rawan terkoreksi kembali.
"Adapun area koreksi IHSG diperkirakan akan menguji ke rentang 7,026-7,199," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (29/7/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,207, 7,099 dan resistance 7,354, 7,396.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
AMMN - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 11,250-11,625
Target Price: 12,100, 12,700
Stoploss: below 10,875
INCO - Spec Buy
Spec Buy: 3,700-3,730
Target Price: 3,910, 4,060
Stoploss: below 3,670