IHSG Naik ke Level 7.304 pada Awal Perdagangan Pekan Ini

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan pekan ini. IHSG naik 16,43 poin atau 0,23% ke level 7.304,60.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 3,25 poin atau 0,36% ke posisi 923,64.

Sebelumnya, MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya pada perdagangan kemarin menguat 0,66 persen ke 7,288 disertai dengan munculnya pembelian.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG belum mampu break 7,354 sebagai resistance terdekatnya, saat ini penguatan IHSG akan relatif pendek dan akan rawan terkoreksi kembali.

"Adapun area koreksi IHSG diperkirakan akan menguji ke rentang 7,026-7,199," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (29/7/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,207, 7,099 dan resistance 7,354, 7,396.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AMMN - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 11,250-11,625

Target Price: 12,100, 12,700

Stoploss: below 10,875

INCO - Spec Buy

Spec Buy: 3,700-3,730

Target Price: 3,910, 4,060

Stoploss: below 3,670