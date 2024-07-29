Advertisement
HOT ISSUE

Ngeri! Kerugian Kejahatan Siber Diprediksi Tembus Rp17 Kuadriliun

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |09:42 WIB
Ngeri! Kerugian Kejahatan Siber Diprediksi Tembus Rp17 Kuadriliun
Kerugian Kejahatan Siber Diprediksi Tembus Rp17 Kuadriliun (Foto: NBC News)
JAKARTA - Kerugian akibat kejahatan siber secara global diperkirakan mencapai USD10,5 triliun atau sekira Rp17 kuadriliun per tahun pada 2025. Angka ini naik dari USD3 triliun atau Rp48 kuadriliun pada 2015. Demikian menurut laporan dari Cybersecurity Ventures.

Sementara itu, data dari CoinWire menunjukkan bahwa volume perdagangan kripto global diperkirakan akan mencapai USD108 triliun pada tahun ini dengan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna.

"Hal ini mencerminkan pertumbuhan industri kripto yang semakin mendapat tempat di pasar global, sehingga keamanan siber menjadi faktor kritis yang harus diperhatikan oleh semua platform perdagangan kripto," kata CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangannya, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Di Indonesia, kasus kebocoran data pribadi semakin sering terjadi dan menjadi perhatian utama di semua sektor, termasuk industri kripto. Kebocoran data yang mempengaruhi jutaan orang menunjukkan betapa pentingnya memiliki sistem keamanan yang kuat.

Hal ini membuktikan sistem perlindungan data yang efektif untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi individu dan perusahaan merupakan suatu keharusan.

1 2
