Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libatkan China, Luhut Sebut RI Bangun Pusat Riset Baterai Kendaraan Listrik di Morowali

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |12:11 WIB
Libatkan China, Luhut Sebut RI Bangun Pusat Riset Baterai Kendaraan Listrik di Morowali
Menko Luhut: RI Bangun Pusat Riset Baterai Kendaraan Listrik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia akan membangun pusat penelitian atau riset (research center) baterai kendaraan listrik di Morowali, Sulawesi Tengah.

Pembangunan pusat riset baterai kendaraan listrik sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjadi pemimpin di industri baterai kendaran listrik dari hulu ke hilir.

"Jadi kita akan memiliki pusat penelitian sendiri. Saya pikir untuk saat ini, Prof. Kartini memiliki penelitian semacam ini, tetapi kami ingin membuat pusat penelitian yang lebih besar di Morowali," kata Luhut di Jakarta, Senin (29/7/2024).

 

Luhut menjelaskan, pemerintah juga dapat mengundang semua lembaga terkemuka untuk menjadi bagian dari pusat penelitian di Morowali ini.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia juga telah membangun industri daur ulang di Morowali yang dapat mendaur ulang dan mengekstrak 99,5 persen nikel dari baterai bekas sepeda motor dan mobil.

"Jadi ini menurut saya adalah bagian yang sangat penting dari industri hijau. Jadi Indonesia ingin melakukan, dari pusat penelitian ini, melompati industri kita sendiri," tegasnya.

Dikatakan Luhut, untuk mengembangkan pusat penelitian itu, pemerintah juga telah mendiskusikannya dengan beberapa universitas yang terkemuka di Indonesia.

Bahkan diakuinya, Indonesia telah mengirim sekitar 42 anak muda Indonesia untuk belajar di China, agar mendapatkan gelar di industri ini. Katanya, sebagian dari mereka juga telah melakukan penelitian.

"Dan beberapa peneliti dari Tiongkok (China) juga mengundang mereka untuk datang dan bergabung dengan kami di zona penelitian khusus di Morowali ini. Jadi, menurut saya, inilah terobosan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan sekali lagi, lompatan melalui industri, melalui penelitian, sangat, sangat penting," tutur Luhut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143158/vktr-RiFG_large.jpg
Pertama di Indonesia, Fasilitas Perakitan Kendaraan Listrik Komersial Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141316/mobil_listrik-EXsW_large.jpg
Bahas Perkembangan Mobil Listrik di RI, Kemenhub: Bisa Tekan Risiko Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134765/mobil_listrik-IuPU_large.jpg
Punya Cadangan Nikel Terbesar Dunia, Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci Kendaraan Listrik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/320/3106681/anindya-NipK_large.jpg
RI Ingin Jadi Acuan Standar Pengolahan Baterai Kendaraan Listrik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096437/penjelasan-lengkap-airlangga-soal-insentif-pajak-mobil-listrik-dan-hybrid-cL1rshuYKC.png
Penjelasan Lengkap Airlangga soal Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089458/ri-siap-ekspor-bahan-baku-baterai-mobil-tesla-JblCoLUKzy.png
RI Siap Ekspor Bahan Baku Baterai Mobil Tesla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement