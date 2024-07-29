Libatkan China, Luhut Sebut RI Bangun Pusat Riset Baterai Kendaraan Listrik di Morowali

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia akan membangun pusat penelitian atau riset (research center) baterai kendaraan listrik di Morowali, Sulawesi Tengah.

Pembangunan pusat riset baterai kendaraan listrik sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjadi pemimpin di industri baterai kendaran listrik dari hulu ke hilir.

"Jadi kita akan memiliki pusat penelitian sendiri. Saya pikir untuk saat ini, Prof. Kartini memiliki penelitian semacam ini, tetapi kami ingin membuat pusat penelitian yang lebih besar di Morowali," kata Luhut di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Luhut menjelaskan, pemerintah juga dapat mengundang semua lembaga terkemuka untuk menjadi bagian dari pusat penelitian di Morowali ini.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia juga telah membangun industri daur ulang di Morowali yang dapat mendaur ulang dan mengekstrak 99,5 persen nikel dari baterai bekas sepeda motor dan mobil.

"Jadi ini menurut saya adalah bagian yang sangat penting dari industri hijau. Jadi Indonesia ingin melakukan, dari pusat penelitian ini, melompati industri kita sendiri," tegasnya.

Dikatakan Luhut, untuk mengembangkan pusat penelitian itu, pemerintah juga telah mendiskusikannya dengan beberapa universitas yang terkemuka di Indonesia.

Bahkan diakuinya, Indonesia telah mengirim sekitar 42 anak muda Indonesia untuk belajar di China, agar mendapatkan gelar di industri ini. Katanya, sebagian dari mereka juga telah melakukan penelitian.

"Dan beberapa peneliti dari Tiongkok (China) juga mengundang mereka untuk datang dan bergabung dengan kami di zona penelitian khusus di Morowali ini. Jadi, menurut saya, inilah terobosan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan sekali lagi, lompatan melalui industri, melalui penelitian, sangat, sangat penting," tutur Luhut.