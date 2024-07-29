Kode Transfer BNI dan Bank Lainnya untuk Transaksi di ATM

JAKARTA – Kode transfer BNI dan Bank lainnya untuk transaksi di ATM. Bank Negara Indonesia (BNI) adalah bank dengan jumlah nasabah terbanyak di indonesia, maka wajar jika rekening BNI menjadi tujuan transfer.

Kode transfer BNI atau Kode Bank lainnya perlu diketahui oleh setiap nasabah bank yang akan melakukan transfer sesama bank maupun bank lainnya di ATM. Kode tersebut berfungsi sebagai identitas bank untuk memastikan dana dikirimkan ke bank yang benar.

Setiap bank memiliki kode transfer unik dan berbeda satu sama lain. Contohnya, kode bank BNI atau kode transfer BNI adalah 009.

Daftar kode transfer Bank.

Berikut adalah daftar kode transfer bank dengan format yang diperbarui: