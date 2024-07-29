Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kode Transfer BNI dan Bank Lainnya untuk Transaksi di ATM

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:14 WIB
Kode Transfer BNI dan Bank Lainnya untuk Transaksi di ATM
Transfer bank BNI ke Bank Lainnya. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kode transfer BNI dan Bank lainnya untuk transaksi di ATM. Bank Negara Indonesia (BNI) adalah bank dengan jumlah nasabah terbanyak di indonesia, maka wajar jika rekening BNI menjadi tujuan transfer.

Kode transfer BNI atau Kode Bank lainnya perlu diketahui oleh setiap nasabah bank yang akan melakukan transfer sesama bank maupun bank lainnya di ATM. Kode tersebut berfungsi sebagai identitas bank untuk memastikan dana dikirimkan ke bank yang benar.

Setiap bank memiliki kode transfer unik dan berbeda satu sama lain. Contohnya, kode bank BNI atau kode transfer BNI adalah 009.

Daftar kode transfer Bank.

Berikut adalah daftar kode transfer bank dengan format yang diperbarui:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181140/laba_bank_jakarta-y5pI_large.jpg
Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981/purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173910/bank-a6vZ_large.jpg
Bank-Bank Global Mundur dari NZBA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172146/rupiah-4FLJ_large.jpg
7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169894/atm-rug5_large.jpg
Guyuran Rp200 Triliun ke 5 Bank, Kredit Langsung Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169187/bank-I5rc_large.jpg
Bank-Bank Disuntik Rp200 Triliun, Mirip Pembiayaan Koperasi Desa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement