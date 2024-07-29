China Tawarkan Teknologi Hemat Energi ke Industri Semen RI

JAKARTA - Beberapa produsen asal China menawarkan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan yang bisa digunakan di sektor industri semen di Tanah Air.

Tawaran tersebut disampaikan dalam forum pertukaran yang difasilitasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyatakan, penjajakan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Minister of Industry and Information Technology (MIIT) China Jin Zhuanglong pada Juni 2024 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Menperin dan MIIT membahas beberapa isu industri yang diharapkan bisa dikembangkan kerja sama antara kedua belah pihak. Seperti industri otomotif, industri petrokimia, hingga semen.

“Sebenarnya terlepas dari acara hari ini antara kementerian kami, Kementerian Industri dengan MIIT China itu sudah sudah ada framework kerja sama MoU yang memayungi semua potensi kerja sama berikutnya, termasuk ini,” ujar Apit saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (29/7/2024).

“Sebenarnya ini lebih ke penjajakan kerja sama, khususnya terkait industri semen, tadi kan ada berbagai teknologi mitigasi yang bisa kita gali, nah nanti kan besok mereka ada visit ke Indo Semen ya, mereka akan menindaklanjuti potensi kerja sama untuk transfer teknologi, misalnya,” papar dia.