HOME FINANCE PROPERTY

Detik-Detik Jokowi Konvoi Motor di Tol IKN

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |09:31 WIB
Detik-Detik Jokowi Konvoi Motor di Tol IKN
Presiden Jokowi Bersama Artis dan Influencer Motoran di IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi berasama rombongan artis dan influencer tiba di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Minggu 28 Juli, pukul 15.00 WITA. Kedatangan Jokowi di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan langsung disambut pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

"Iya Pak, baru balik dari Kendari, Pak," ujar Raffi seraya menjabat tangan Kepala Negara, dikutip dari Antara, Senin (29/7/2024).

Mengenakan jaket touring hitam, Jokowi mengendarai motor custom di barisan depan, disusul Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri ATR/Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, serta selebritas seperti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar, Ferry Maryadi, Omesh dan Dian Ayu, Gading Marten dan Poppy Sovia.

Jokowi

“Dan tadi sudah kita coba jalan tol meskipun belum selesai 100% tapi mulus dan nyaman,” kata Jokowi.

Adapun rute motoran Jokowi dan para artis tersebut menyusuri jalan tol menuju IKN hingga ke Jembatan Pulau Balang.

Halaman:
1 2
