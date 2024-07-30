Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya Lahan Sagu Terbesar di Dunia, tapi Ekspor Kalah dari Malaysia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |11:39 WIB
RI Punya Lahan Sagu Terbesar di Dunia, tapi Ekspor Kalah dari Malaysia
RI Punya Lahan Sagu Terbesar Dunia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia memiliki lahan sagu terbesar dunia. Dari luas 6,5 juta hektare (ha) lahan sagu seluruh dunia, sekitar 5,5 juta ha atau 85% berada di Indonesia.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, industri sagu punya potensi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Terlebih Menurut Business Research Insight pada tahun 2031, pertumbuhan pasar pati sagu secara global diproyeksikan mencapai USD 557,13 juta.

Menperin menyebut percepatan pengembangan industri pengolahan sagu harus terus didorong agar dapat meningkatkan nilai tambah dan memacu penyerapan tenaga kerja dalam negeri.

Dia menilai sagu dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat dan industrinya dapat dikembangkan agar Indonesia menjadi salah satu pemasok pati terbesar di dunia yang akan berdampak pada perekonomian nasional.

“Pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan komoditas sagu dapat turut berkontribusi dalam penguatan perekonomian masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri pada tahun 2023 menduduki posisi kedua, dengan nilai ekspor sekitar USD9 juta," katanya Senin (29/7/2024).

Indonesia memiliki 85% atau 5,5 juta hektare (Ha) lahan sagu dari 6,5 juta Ha lahan sagu di dunia. Di sisi lain, pemasok pati sagu terbesar di dunia justru berasal dari Malaysia.

"Malaysia pada 2023 mengekspor pati sagu USD15 juta," katanya.

Menperin Agus menjelaskan, sagu dapat diolah menjadi beragam produk, mulai dari produk pangan seperti pati sagu, mi, beras analog, modified starch, sampai dengan produk non-pangan seperti bio packaging.

Lebih lanjut disebutkan, sagu juga merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

“Sagu juga merupakan komoditas yang ramah lingkungan karena memiliki laju penyerapan CO2 yang tinggi, sehingga menjadi salah satu kontributor perlambatan global warming,” imbuhnya.

Menteri Agus menyampaikan, saat ini Kemenperin berkomitmen untuk terus meningkatkan hilirisasi komoditas sagu melalui pengembangan diversifikasi produk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/320/3156526/ekspor_indonesia-mQEa_large.jpg
Pengusaha Sebut Tarif Impor 19% Trump Dongkrak Ekspor Sepatu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/320/3156257/ri_negosiasi_tarif_impor_trump-MKDW_large.jpg
RI Nego Tarif 0 Persen Ekspor CPO, Kopi, hingga Nikel ke AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement