7 Kesalahan yang Bikin Gagal Lolos Seleksi CPNS 2024

JAKARTA – 7 kesalahan yang bikin gagal lolos seleksi CPNS 2024. Perlu diperhatikan supaya para pelamar yang mau ikut seleksi CPNS tidak gagal karena kesalahan tersebut.

Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilaksanakan dalam tiga periode berbeda, Maret, Juni dan Agustus 2024. Namun hingga saat ini belum ada jadwal pasti kapan pengadaan ASN dilakukan.

Namun sambil menunggu kabar kapan pendaftaran CPNS 2024 dibuka. Para pelamar harap memperhatikan 7 kesalahan yang bikin gagal lolos seleksi CPNS 2024.

Berikut adalah daftar beberapa kesalahan yang bikin gagal lolos seleksi CPNS 2024 dari berbagai sumber yang telah dirangkum oleh Okezone :

1. Nama pelamar tidak sesuai dengan KTP atau ijazah.

2. Dokumen yang diunggah tidak jelas atau sulit dibaca.

3. Dokumen tidak asli atau hanya berupa fotokopi.

4. E-meterai yang digunakan palsu atau tidak sah.

5. Kualifikasi pendidikan atau ijazah tidak sesuai dengan formasi yang dipilih.