RI Punya Laboratorium Pengujian Baterai Kendaraan Listrik

JAKARTA - Indonesia mempunyai fasilitas pengujian baterai kendaraan listrik (EV). Hal ini sebagai upaya visi Indonesia menjadi pusat global produksi baterai kendaraan listrik.

Fasilitas pengujian baterai kendaraan listrik (EV) merupakan hasil kerja sama PT Carsurin Tbk (Carsurin) dan National Battery Research Institute (NBRI).

"Kerjasama ini tidak hanya menandai langkah menuju pencapaian visi Indonesia untuk menjadi pusat global produksi baterai EV, tetapi juga mewakili model kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga penelitian dalam mendorong terciptanya inovasi dan keberlanjutan," kata Direktur Utama Carsurin Sheila Tiwan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam perjanjian kerja sama tersebut ditetapkan kerangka kerja operasional fasilitas pengujian baterai EV yang canggih dan terlengkap di Indonesia, serta menjadi sebuah tonggak penting dalam upaya Indonesia menuju mobilitas berkelanjutan dan kepemimpinan teknologi di sektor EV yang memenuhi standar tertinggi keselamatan, efisiensi, dan pengelolaan lingkungan.

"Pendirian fasilitas pengujian baterai EV merupakan langkah penting dalam perjalanan kami menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk Indonesia," ujarnya.

Kedua pihak akan melakukan kemajuan yang signifikan dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan keamanan energi negara, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri EV global.

"Fasilitas pengujian baterai EV terlengkap ini akan menyediakan jasa pengujian laboratorium yang komprehensif untuk baterai pack EV di berbagai skenario dan kondisi," ujarnya.