HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Perjalanan Karier Indra Sjafri dari Karyawan PT Pos Jadi Pelatih Top Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |11:27 WIB
Kisah Perjalanan Karier Indra Sjafri dari Karyawan PT Pos Jadi Pelatih Top Indonesia
Kisah perjalanan karier Indra Sjafri dari karyawan PT Pos ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kisah perjalanan karier Indra Sjafri dari karyawan PT Pos jadi pelatih top Indonesia. Namanya, menjadi banyak pembicaraan usai Timnas Indonesia U-19 memenangkan piala AFF 2024.

Beberapa warganet pun penasaran mengenai sosoknya. Terlebih, dia juga pernah menjadi karyawan PT Pos hingga menjadi pelatih Timnas U-19.

Berikut kisah perjalanan karier Indra Sjafri dari karyawan PT Pos jadi pelatih top Indonesia:

Sebelum menjadi pelatih Timnas Indonesia, pria 59 tahun ini pernah menjadi karyawan di PT Pos Indonesia. Ia sudah mengabdi di selama 23 tahun. Tentunya bukan waktu yang sebentar bagi Indra Sjafri hingga akhirnya memutuskan menjadi pelatih sepakbola.

Indra Sjafri sendiri mengawali karier sepakbola sebagai pemain PSP Padang pada 1980-an. Klub tersebut merupakan klub pertama dan terakhir Indra Sjafri sebagai pemain sepakbola Indonesia. Hingga akhirnya Indra Sjafri memutuskan pensiun dini pada 1991 saat berusia 28 tahun.

Pelatih kelahiran Sumatera Barat itu kemudian bekerja di PT Pos Indonesia sejak tahun 1985. Ia harus menyeimbangkan kehidupannya sebagai pemain sepakbola, karyawan, dan mahasiswa.

Pada masa itu, sepakbola bukan pekerjaan menjanjikan. Banyak pemain sepakbola yang memutuskan beralih profesi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, termasuk Indra Sjafri.

Setelah pensiun dari dunia sepakbola, Indra Sjafri tidak lantas meninggalkan pendidikannya. Kerja kerasnya membuahkan hasil, tahun 1993 ia diangkat menjadi Kepala Kantor Cabang Bandara Padang.

Halaman:
1 2
