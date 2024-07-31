Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Silsilah Keluarga Bahlil Lahadalia

Zahra Aqila , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |20:37 WIB
Silsilah Keluarga Bahlil Lahadalia
Silsilah Keluarga Bahlil Lahadalia. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Silsilah keluarga Bahlil Lahadalia menarik untuk diketahui. Bahlil Lahadalia dikabarkan akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Bahlil saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku Tengah, Maluku, pada 7 Agustus 1976.

Dia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 23 Oktober 2019 dan kemudian 28 April 2021 sebagai Menteri Investasi hingga saat ini.

Berikut Ini Silsilah Keluarga Bahlil Lahadalia

Ayah Bahlil Lahadalia bernama, Lahadalia. Pasangan Lahadalia dan Nurjani memiliki sembilan bersaudara, dengan Bahlil sebagai anak kedua.

Sejak erupsi Gunung Banda Api pada tahun 1988, Lahadalia dan Nurjani tinggal di Kabupaten Fak Fak, Papua Barat.

