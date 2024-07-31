Advertisement
FINANCE HOT ISSUE

Jasa Marga Raup Laba Bersih Rp2,35 Triliun pada Semester I-2024

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:30 WIB
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Perseroan) berhasil mencatat pendapatan usaha sebesar Rp9,11 triliun atau tumbuh 30,49% dari Semester I Tahun 2023. Nilai Pendapatan Usaha Perseroan merupakan kontribusi dari kinerja Pendapatan Tol sebesar Rp8,38 triliun dan kinerja Pendapatan Usaha Lain sebesar Rp732,69 miliar.

Selain itu, Perseroan tetap dapat meningkatkan kinerja dan kesehatan finansial Perseroan tercermin dari realisasi EBITDA Perseroan yang terjaga, yaitu mencapai Rp6,13 triliun, naik sebesar 47,89% dari tahun lalu dengan realisasi EBITDA Margin yang lebih baik dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023 yaitu mencapai 67,27% di tengah pengoperasian ruas-ruas jalan tol baru.

Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Nixon Sitorus menjelaskan, atas kinerja positif Perseroan di periode ini, Perseroan juga berhasil membukukan Laba Bersih pada Semester I 2024 sebesar Rp2,35 triliun, tumbuh 104,32% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Atas pencatatan Laba Bersih ini telah memasukkan efek dari penyesuaian atas penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2023 terkait Penyusutan Harta Berwujud dan atau Amortisasi Harta Tak Berwujud yang dilakukan oleh Perseroan dimana terdapat penambahan Pendapatan Pajak Tangguhan sebesar Rp600,41 miliar (non-cash).

Apabila efek atas penyesuaian PMK 72/2023 tersebut dikeluarkan dari perhitungan Laba Bersih, maka diperoleh nilai Core Profit Perseroan sebesar Rp1,75 triliun pada Semester I Tahun 2024, tumbuh 52,05% dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023.

