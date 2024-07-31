Bocoran Dokumen BUMN untuk Prabowo-Gibran

JAKARTA - Kementerian BUMN akan segera menyelesaikan dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Roadmap sebelum transisi ke pemerintahan baru.

Menurut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko rencana, transisi pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan pelantikan pada 20 Oktober 2024.

"Kita selesaikan RJPP dan long term roadmap. Jadi, harapannya nanti saat pemerintahan baru masuk, kita ada RJPP yang detail untuk setiap BUMN yang sistemik, seperti PT Pertamina (Persero), PLN dan sebagainya," ujar Tiko dikutip Antara, Rabu (31/7/2024).

Seiring target tersebut, ia berharap kinerja perusahaan- perusahaan BUMN semakin positif di masa pemerintahan baru mendatang.

"Kita pastikan bahwa tata kelola dan risk management jauh lebih baik dibandingkan waktu kita masuk. Harapannya ke depan kinerjanya akan semakin baik," ujar Tiko.

Kementerian BUMN berencana memberikan transisi yang baik ke pemerintahan baru, dengan memberikan dua dokumen penting, yaitu Roadmap BUMN 2024-2034 dan RJPP BUMN 2024-2029.