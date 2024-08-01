Harga BBM BP Naik per 1 Agustus 2024, Berikut Daftar Lengkapnya

Harga BBM BP AKR Naik per 1 Agustus 2024. (Foto: Okezone.com/BP AKR)

JAKARTA - BP menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Agustus 2024. Di bulan sebelumnya, Juli 2024, bahan bakar BP mengalami penurunan harga yang bervariasi untuk semua jenis produknya.

Mengutip dari situs BP.com, Kamis (1/8/2024), harga BBM BP 92 naik dari Rp13.450 menjadi Rp13.850 per liter. Begitu juga dengan jenis produk BBM lainnya, seperti BP Ultimate naik dari Rp14.700 menjadi Rp15.370 per liter.

Untuk BP Ultimate Diesel juga naik dari Rp15.320 menjadi Rp15.810 per liter. Sedangkan BP Diesel naik dari Rp14.860 menjadi Rp15.480 per liter.

BP menyampaikan bahwa harga bahan bakar ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Berikut daftar lengkap harga BBM BP per 1 Juli di Jabodetabek:

BP 92 naik Rp13.450 menjadi Rp13.850 per liter.

BP Ultimate naik dari Rp14.700 menjadi Rp15.370 per liter.