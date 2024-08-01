4 Kapal Pinisi Siap Tampung 200 Tamu Undangan HUT RI di IKN

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya telah menugaskan PT Pelni (Persero) untuk mengirimkan kapal Pinisi ke teluk Balikpapan.

Menhub menerangkan hal ini dalam rangka mendukung perayaan HUT Kemerdekaan yang akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang.

"Sekarang saja sudah mulai masuk ( Pelni ke IKN), di antaranya dia punya kapal Pinisi yang akan kita tugaskan di sana," ujar Menhub saat ditemui di Jakarta, Kamis (1/7/2024).

Kapal pinisi ini nantinya akan melayani perjalanan wisata di IKN mulai 1 Agustus 2024. Satu unit kapal Pinisi mampu menampung sekitar 50 orang, sehingga kapasitas total kapal Pinisi bisa mencapai 200 orang atau tamu undangan IKN melalui 4 kapal yang tersedia.

"Satu kapal itu bisa menampung 50 orang. Kita ada 4 kapal Pinisi ke IKN," kata Menhub.