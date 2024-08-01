Begini Cara Menghapus Data KTP di Pinjaman Online Ilegal

Ilustrasi begini cara menghapus data ktp di pinjaman online ilegal ( Foto : Freepik)

JAKARTA - Begini cara menghapus data KTP di pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Apalagi, Pemerintah banyak menutup aplikasi pinjol ilegal.

Dalam banyak kesempatan, Satgas Waspada Investasi (SWI) selalu mengingatkan masyarakat untuk menghindari pinjol ilegal karena banyak risiko yang merugikan. Namun, ada cara menghapus data KTP di pinjaman online ilegal agar tidak disalahgunakan.

Begini cara menghapus data data KTP di pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat:

1. Lunasi Pinjaman

Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah melunasi pinjaman yang dimiliki. Ketika pinjaman lunas dan kamu tidak mengajukan pinjaman baru, penyedia jasa pinjol tidak akan menghubungi lagi dan pada akhirnya data dirimu akan terhapus.

Dalam hal pembayaran tagihan di pinjol ilegal ini memang terjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian menganggap hutang di pinjol ilegal tidak perlu dibayar.

Alasannya, pinjol tersebut tidak berizin sehingga mereka tidak bisa menempuh jalur hukum untuk menagih hutang. Bahkan ketika jalur hukum ditempuh, yang ada malah platform mereka bakal ditutup.

Maka sebagai bentuk tanggung jawab, sebaiknya kamu tetap melunasi pinjaman tersebut, lalu berhenti dan tidak mengajukan pinjaman lagi.