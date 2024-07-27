BLT 2024 Cair Lagi, Cek Penerima dengan Nomor NIK KTP

JAKARTA - Pemerintah kembali mencairkan bantuan sosial (bansos) berupa BLT maupun bansos pangan kepada masyarakat sepanjang 2024.

Masyarakat dapat mengecek status mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan KTP melalui ponsel.

Memasuki era digitalisasi, pemerintah ikut memanfaatkan ruang digital untuk melaksanakan program-programnya. Seperti yang dilakukan oleh Kemensos, mereka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengecek serta mengakses informasi seputar bansos tanpa harus mendatangi langsung kantor kecamatan atau kelurahan.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada 2024 ini pemerintah juga memberikan bansos kepada masyarakat dalam dua bentuk yaitu tunai dan non-tunai berupa pangan atau bahan pokok.

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bansos tunai disalurkan melalui rekening bank penerima, sedangkan bansos non-tunai berupa paket pangan didistribusikan langsung ke rumah-rumah warga atau melalui posko-posko bantuan yang telah ditetapkan.

Berikut Okezone telah merangkum cara cek daftar penerima BLT Bansos di cekbansos.kemensos.go.id, Begini caranya: