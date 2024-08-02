IHSG Turun 0,20% ke Level 7.311 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah di zona merah pada penutupan perdagangan sesi pertama, Jumat (2/8/2024). IHSG sesi I turun 0,20% atau 14,57 poin ke level 7.311.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,76 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,81 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 489.103 kali. Adapun, sebanyak 290 saham harganya terkoreksi, 237 saham harganya naik dan 245 saham lainnya stagnan.

Sektor infrastruktur terkoreksi 0,75%, sektor teknologi turun 0,70%, sektor transportasi turun 0,62%, sektor kesehatan turun 0,40%, sektor bahan baku turun 0,20%, sektor keuangan turun 0,08%, sektor industri turun 0,05% dan sektor non siklikal turun 0,04%. Sedangkan, sektor energi menguat 0,62%, sektor siklikal naik 0,44% dan sektor properti naik 0,37%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,40% ke level 921, indeks IDX30 turun 0,41% ke level 459, indeks MNC36 turun 0,29% ke level 346, serta indeks JII turun 0,53% ke level 512.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) naik 29,94% ke Rp204, PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) naik 17,86% ke Rp66 dan PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) naik 12,03% ke Rp354.