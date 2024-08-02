Apa Benar Gaji PNS Naik Tahun Depan?

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberi bocoran tentang rencana kenaikan gaji PNS pada tahun 2025. Gaji PNS sudah termasuk dalam pagu indikatif Tahun Anggaran 2025.

Namun, kepastian kenaikan gaji PNS tahun depan menunggu pengumuman resmi dari Presiden Jokowi. Suharso menyatakan bahwa kenaikan gaji PNS di tahun 2025 utamanya akan dialokasikan untuk pegawai fungsional penting.

Salah satu contohnya adalah PNS yang bekerja di sektor kesehatan, yang disebutkan akan menerima kenaikan gaji tahun depan.

"Ada kenaikan (gaji PNS), sedang dihitung, slotnya ada, yang pertama pekerja fungsional penting, misal di bidang kesehatan, itu yang kita dorong," kata Suharso saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (30/7/2024).