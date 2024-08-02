Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani: Rupiah Masih Menguat tapi Lemah Lawan Won dan Yen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |13:40 WIB
Sri Mulyani: Rupiah Masih Menguat tapi Lemah Lawan Won dan Yen
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan nilai tukar rupiah menguat dipengaruhi bauran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia (BI) dalam memitigasi dampak rambatan global.

Dia menyatakan, nilai tukar rupiah per tanggal 26 Juli 2024 menguat 0,52% mtd dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024. Sementara jika dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah melemah 5,48 persen ytd sejalan dengan kondisi global.

"Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara-negara kawasan, seperti Won Korea (6,93% ytd) dan Yen Jepang (8,27% ytd)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Menurutnya, jika rupiah melemah 5,48 persen terhadap global, masih relatif comparable dengan berlanjutnya aliran modal asing dan neraca dagang yang surplus.

"Kinerja rupiah tersebut ditopang komitmen BI terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan berlanjutnya aliran modal asing dan neraca perdagangan kita yang masih alami surplus," ungkap dia.

Halaman:
1 2
