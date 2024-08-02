Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pak Bas Titip Pembangunan IKN ke Prabowo-Gibran

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |21:52 WIB
Pak Bas Titip Pembangunan IKN ke Prabowo-Gibran
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menitipkan sejumlah pembangunan infrastruktur dasar IKN kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Basuki menjelaskan hal ini karena beberapa infrastruktur dasar belum bisa terbangun hingga Pemerintahan Joko Widodo rampung pada Oktober mendatang. Infrastruktur tersebut misalnya sektor jalan, air minum, hingga hunian bagi PNS yang akan pindah ke IKN.

"Ini baru di KIPP 1A, yang 1B dan 1C belum lengkap, jalan, air minum, menurut saya harus dilanjutkan," ujar Basuki di Kantornya, Jumat (2/8/2024).

Terkait hunian, Basuki mengatakan kedepan memang masih banyak memerlukan tambahan untuk mengakomodir PNS yang akan dipindahtugaskan ke Ibukota baru tersebut. Mengingat ada perubahan skema kepemilikan hunian bagi PNS yanh bertugas ke IKN.

"Masih terus kita bangun hunian ASN, karena yang akan pindah masih banyak lagi," tambah Basuki.

Sekedar informasi tambahan, plafon pembiayaan APBN ke Proyek IKN tersisa Rp10 triliun. Jumlah ini merupakan pengurangan antara plafon pembiayaan IKN menggunakan APBN dari total yang sudah dialokasikan.

1 2
