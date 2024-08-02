Segini Gaji Fantastis Pemain Asal Brasil Gustavo Moreno de Franca di Klub Persib Bandung

JAKARTA- Segini gaji fantastis pemain asal Brasil Gustavo Moreno de Franca di klub Persib Bandung. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki peran penting untuk membawa klub asal Bandung meraih kemenangan di setiap pertandingan.

Beberapa penasaran mengenai gajinya yang merupakan pemain asing. Terlebih dia pernah bermain klub dari negara Amerika latin tersebut.

Ternyata segini gaji fantastis pemain asal Brasil Gustavo Moreno de Franca cukup besar yakini USD100 ribu atau sekitar Rp1,7miliar rupiah.

Gustavo Franca atau Gustavo Moreno de França merupakan pemain kelahiran Sao Paulo, Brasil pada tanggal 20 Juli 1996. Saat ini, usianya 27 tahun.

Gustavo Franca telah malang melintang di berbagai klub di Brasill dan Portugal. Terakhir, ia bermain di klub Divisi 2 Liga Portugal, CD Tondela dan kini kontraknya sudah berakhir seiring berakhirnya musim 2023-2024.

Sebelum bersama Tondela, Gustavo juga sempat memperkuat Lank FC (Divisi 3 Portugal), FK Sabail (Divisi 1 Azerbaijan), Leixoes SC (Divisi 2 Portugal) dan klub lokal Brazil, Nacional Atletico Clube.