3 Alasan Investasi Properti di Lampung, Lebih Untung Pakai KPR BRI

Jakarta - Belakangan investasi di sektor properti menjadi salah satu hal yang diminati. Ini terjadi karena setiap tahunnya harga properti mengalami kenaikan. Oleh karena itu, para investor berbondong-bondong mencari tempat yang strategis dan menguntungkan untuk investasinya nanti.

Daerah yang sedang berkembang kerap menjadi target mereka. Salah satunya adalah Kota Lampung. Dikutip dari situs resmi Kamar Dagang dan Industri Lampung (KADIN LAMPUNG), kota ini sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan dari segi sektor ekonomi. Infrastruktur yang terus berkembang seperti pelabuhan dan jalan tol serta adanya keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lampung menjadi nilai tambah untuk para investor.

Selain itu, dikutip dari berbagai sumber, ini alasan Lampung cocok jadi tempat investasi sektor properti.

1.Pertumbuhan Ekonomi

Seperti yang disebutkan, pertumbuhan ekonomi kota ini menunjukan tren positif di beberapa tahun belakangan. Perkembangan sektor yang terus meningkat adalah pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata.

Selain itu, adanya KEK yang menawarkan berbagai insentif bagi investor seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan membuat daya tarik investasi di provinsi ini. Hal ini yang membuat kota ini bisa menjadi salah satu properti yang menjanjikan.

2.Perkembangan Infrastruktur