HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Aplikasi yang Dipakai Mata Elang saat Incar Motor dan Mobil Kreditan

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |19:02 WIB
6 Aplikasi yang Dipakai Mata Elang saat Incar Motor dan Mobil Kreditan
Aplikasi yang dipakai mata elang mengintai motor yang menunggak kredit (Foto: Okezone)
JAKARTA - 6 Aplikasi yang dipakai mata elang saat incar motor dan mobil kreditan. Mata elang merupakan sebuah sebutan untuk agen penagih utang atau debt collector.

Mata elang memiliki tugas untuk menagih suatu pembayaran kredit kendaraan yang belum lunas. Biasanya mereka disewa oleh sebuah perusahaan leasing dengan alasan kredit yang macet.

Mata elang biasanya sering membawa buku dan ponsel untuk melacak sebuah kendaraan yang bermasalah dalam hal pelunasan. Berikut 6 aplikasi yang dipakai mata elang saat incar motor dan mobil kreditan, dirangkum Okezone, Sabtu (3/8/2024).

1. Super Matel

2. Matel Apps: Aplikasi Mata Elang Mobil dan Motor

3. Super Matel “Mata Elang APK”

4. Super MatelR2 “Aplikasi Mata Elang Motor”

5. Supermatel

6. BestMatelR4

Telusuri berita finance lainnya
