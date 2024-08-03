Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tok! Kontrak Cisem II Diteken, Nilainya Rp2,8 Triliun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |10:44 WIB
Tok! Kontrak Cisem II Diteken, Nilainya Rp2,8 Triliun
ESDM teken kontrak proyek Cisem II (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM teken kontrak Proyek Strategis Nasional (PSN) Cirebon-Semarang (Cisem) tahap II senilai Rp2,8 triliun. Penandatanganan dilakukan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan pemenang lelang, yaitu KSO PT Timas Suplindo-PT Pratiwi Putri Sulung dan disaksikan secara langsung oleh Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.

Dadan mengingatkan bahwa penandatanganan kontrak bukan menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai, namun baru permulaan dan proyek Cisem Tahap II ini harus dapat diselesaikan tepat waktu tidak bisa mundur karena mempengaruhi sektor lainnya.

"Alhamdulillah kita sampai di tahap yang pertama dari beberapa tahapan berikutnya. Jadi bukan pekerjaan selesai, ini kita baru mulai. Tolong nafasnya diatur, perencanaanya harus kuat, karena ini kerjaan dua tahun. Kita tidak bisa mundur karena nanti kalau mundur banyak hal yang terpengaruh," kata Dadan dalam keterangan resminya, Sabtu (3/8/2024).

Ditambahkannya, Proyek Cisem Tahap II ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga proses penanganannya harus berbeda.

"Proyek ini adalah PSN jadi urusannya bukan hanya ESDM lagi, ini urusannya Presiden. Karena menurut saya penangannya juga harus lebih besar, lebih kuat, lebih perhatian, lebih prioritas baik dari kita selaku pelaksananya ESDM maupun juga dari kontraktornya," tutur Dadan.

Dadan mengapresiasi kerja tim terkait terutama Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah bekerja dengan baik.

Halaman:
1 2
