10 Tahun Pembangunan Jokowi, Investasi Infrastruktur Sumber Ekonomi Baru

10 tahun pembangunan infrasturktur di pemerintahan Presiden Jokowi (Foto: Gapensi)

JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyebut pembangunan infrastruktur adalah investasi strategis dalam membangun sumber-sumber ekonomi baru.

Dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur Indonesia terus dijalankan. Pembangunan yang dijalankan antara lain pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi. Di masa akhir kepemimpinan Jokowi, banyak masyarakat yang tetap ingin program-program pembangunan Jokowi tetap jalan di masa kepemimpinan presiden selanjutnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki konsep berkelanjutan yang rencananya akan melanjutkan dan mengimprovisasi program kerja dari masa kepemimpinan Jokowi.

"Gapensi akan terus menjaga semangat bahwa pembangunan infrastruktur adalah investasi strategis dalam membangun sumber-sumber ekonomi baru. Dengannya GAPENSI akan mendukung pemerintahan penerus Jokowi untuk semakin mandiri dalam pembangunan," ujar Sekjen Gapensi Laode Safiul Akbar, Jumat (2/8/2024).

Program-program dari Jokowi dirasa brilian dan dapat memaksimalkan potensi-potensi pembangunan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, keberlanjutan dirasa perlu untuk sektor konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi.

"Gapensi berikrar, melalui setiap jengkal beton, aspal, tiang dan pilar akan terpelihara dan lanjutkan warisan Jokowi ini bersama, sebagai KONTRUKSI INDONESIA MAJU agar Indonesia Emas 2045 terprogres setiap tahunnya," ungkapnya.