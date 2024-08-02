Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Tahun Pembangunan Jokowi, Investasi Infrastruktur Sumber Ekonomi Baru

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |12:23 WIB
10 Tahun Pembangunan Jokowi, Investasi Infrastruktur Sumber Ekonomi Baru
10 tahun pembangunan infrasturktur di pemerintahan Presiden Jokowi (Foto: Gapensi)
A
A
A

JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyebut pembangunan infrastruktur adalah investasi strategis dalam membangun sumber-sumber ekonomi baru.

Dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur Indonesia terus dijalankan. Pembangunan yang dijalankan antara lain pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi. Di masa akhir kepemimpinan Jokowi, banyak masyarakat yang tetap ingin program-program pembangunan Jokowi tetap jalan di masa kepemimpinan presiden selanjutnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki konsep berkelanjutan yang rencananya akan melanjutkan dan mengimprovisasi program kerja dari masa kepemimpinan Jokowi.

"Gapensi akan terus menjaga semangat bahwa pembangunan infrastruktur adalah investasi strategis dalam membangun sumber-sumber ekonomi baru. Dengannya GAPENSI akan mendukung pemerintahan penerus Jokowi untuk semakin mandiri dalam pembangunan," ujar Sekjen Gapensi Laode Safiul Akbar, Jumat (2/8/2024).

Program-program dari Jokowi dirasa brilian dan dapat memaksimalkan potensi-potensi pembangunan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, keberlanjutan dirasa perlu untuk sektor konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi.

"Gapensi berikrar, melalui setiap jengkal beton, aspal, tiang dan pilar akan terpelihara dan lanjutkan warisan Jokowi ini bersama, sebagai KONTRUKSI INDONESIA MAJU agar Indonesia Emas 2045 terprogres setiap tahunnya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171720/infrastruktur_ri-dlrY_large.jpg
Proyek Infrastruktur Habiskan Rp142,1 Triliun hingga September 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement