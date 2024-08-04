Begini Cara Cek NIK KTP Apakah Dipakai Pinjol

JAKARTA - Begini cara cek NIK KTP apakah dipakai untuk pinjol. Fenomena penggunaan data orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjaman atau jaminan, termasuk pinjol menjadi sorotan saat ini.

Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui KTP sudah dipakai di pinjol yakni dengan memakai layanan SLIK OJK.

Cara yang bisa dilakukan adalah melalui Aplikasi Dataku/ Aplikasi Dataku adalah aplikasi resmi yang dapat digunakan untuk mengecek KTP secara online. Aplikasi Dataku dapat digunakan untuk memeriksa data kependudukan termasuk NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Cara kedua adalah mengecek menggunakan X/Twitter. Masyarakat dapat langsung menghubungi melalui personal chat di akun @ccdukcapil, dengan format pengiriman: #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_Kartu_Keluarga.