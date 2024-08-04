Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Daffa Batal Nikah Gegara Tes, Kerja sebagai PNS Dianggap Prestisius

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |13:03 WIB
Kisah Daffa Batal Nikah Gegara Tes, Kerja sebagai PNS Dianggap Prestisius
Kisah Daffa Batal Nikah Gegara Gagal Tes PNS. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Daffa batal menikah karena gagal dalam tes Pegawai Negeri Sipil (PNS) viral di media sosial. Kejadian ini menunjukkan status PNS begitu kuat sebagai simbol stabilitas dan kehormatan.

Daffa yang gagal meraih posisi PNS harus menerima dampaknya. Tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada hubungan dengan keluarga.

Ayahnya melihat kegagalan putranya sebagai kegagalan untuk melanjutkan reputasi keluarga.

Perbandingan yang tak terelakkan dengan adik perempuannya, Nia, yang baru saja mendapatkan posisi di sebuah BUMN, semakin memperburuk perasaan Daffa. Sehingga membuatnya merasa tidak berharga di mata keluarga.

Masalah Daffa semakin rumit ketika tunangannya, yang juga seorang PNS, tidak memberikan dukungan yang diharapkannya. Sebaliknya, ibu tunangannya mendesak agar pertunangan mereka dibatalkan, menganggap kegagalan Daffa sebagai penurunan status yang tidak dapat diterima oleh keluarga.

Di media sosial, sebuah tangkapan layar pesan dari Daffa kepada temannya, di mana ia menyebutkan keinginannya untuk mengakhiri hidup, menjadi viral. Ini menyoroti tekanan psikologis berat yang dirasakannya akibat penilaian sosial yang negatif.

Menanggapi peristiwa tersebut, Seorang Ahli Sosiologi Winarno mengatakan bahwa di Indonesia, pekerjaan seseorang memang kerap kali menjadi penentu status sosial mereka. Dan PNS dianggap sebagai pekerjaan yang bergengsi.

"Di Indonesia, pekerjaan seseorang sering kali menjadi penentu status sosial mereka. Pekerjaan sebagai PNS dianggap lebih prestisius karena menawarkan stabilitas dan berbagai fasilitas," kata Prof. Dr. H. M. Winarno dalam keterangan tertulis, Minggu (4/8/2024).

Senada dengan Prof. Dr. H. M. Winarno, seorang psikolog bernama Dr. Sarlito Wirawan Sarwono menyebut pekerjaan sebagai PNS begitu diminati karena dianggap dapat memberikan rasa aman dan stabilitas finansial.

"Banyak orang tertarik pada pekerjaan PNS karena memberikan rasa aman dan stabilitas finansial, yang merupakan kebutuhan dasar manusia," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement