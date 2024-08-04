Kisah Daffa Batal Nikah Gegara Tes, Kerja sebagai PNS Dianggap Prestisius

JAKARTA - Kisah Daffa batal menikah karena gagal dalam tes Pegawai Negeri Sipil (PNS) viral di media sosial. Kejadian ini menunjukkan status PNS begitu kuat sebagai simbol stabilitas dan kehormatan.

Daffa yang gagal meraih posisi PNS harus menerima dampaknya. Tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada hubungan dengan keluarga.

Ayahnya melihat kegagalan putranya sebagai kegagalan untuk melanjutkan reputasi keluarga.

Perbandingan yang tak terelakkan dengan adik perempuannya, Nia, yang baru saja mendapatkan posisi di sebuah BUMN, semakin memperburuk perasaan Daffa. Sehingga membuatnya merasa tidak berharga di mata keluarga.

Masalah Daffa semakin rumit ketika tunangannya, yang juga seorang PNS, tidak memberikan dukungan yang diharapkannya. Sebaliknya, ibu tunangannya mendesak agar pertunangan mereka dibatalkan, menganggap kegagalan Daffa sebagai penurunan status yang tidak dapat diterima oleh keluarga.

Di media sosial, sebuah tangkapan layar pesan dari Daffa kepada temannya, di mana ia menyebutkan keinginannya untuk mengakhiri hidup, menjadi viral. Ini menyoroti tekanan psikologis berat yang dirasakannya akibat penilaian sosial yang negatif.

Menanggapi peristiwa tersebut, Seorang Ahli Sosiologi Winarno mengatakan bahwa di Indonesia, pekerjaan seseorang memang kerap kali menjadi penentu status sosial mereka. Dan PNS dianggap sebagai pekerjaan yang bergengsi.

"Di Indonesia, pekerjaan seseorang sering kali menjadi penentu status sosial mereka. Pekerjaan sebagai PNS dianggap lebih prestisius karena menawarkan stabilitas dan berbagai fasilitas," kata Prof. Dr. H. M. Winarno dalam keterangan tertulis, Minggu (4/8/2024).

Senada dengan Prof. Dr. H. M. Winarno, seorang psikolog bernama Dr. Sarlito Wirawan Sarwono menyebut pekerjaan sebagai PNS begitu diminati karena dianggap dapat memberikan rasa aman dan stabilitas finansial.

"Banyak orang tertarik pada pekerjaan PNS karena memberikan rasa aman dan stabilitas finansial, yang merupakan kebutuhan dasar manusia," ujarnya.