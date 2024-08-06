Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Anjlok 3% di Tengah Kekhawatiran Resesi AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |07:20 WIB
Wall Street Anjlok 3% di Tengah Kekhawatiran Resesi AS
Bursa saham Wall Street ditutup melemah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
JAKARTA - Wall Street berakhir anjlok hingga 3% pada perdagangan Senin (5/8/2024) waktu setempat. Penurunan Bursa saham AS terjadi karena pasar memperpanjang aksi jual minggu lalu di tengah kekhawatiran resesi AS.

Mengutip Reuters, Selasa (6/8/2024), Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 1.033,99 poin atau 2,6% menjadi 38.703,27 S&P 500 (SPX) turun 160,23 poin atau 3% menjadi 5.186,33 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 576,08 poin atau 3,43% menjadi 16.200,08.

Indeks S&P 500 sempat turun lebih dari 4% pada level terendah sesi tersebut, 5.119,26. Ketiga indeks utama mencatat penurunan persentase tiga hari terbesar sejak Juni 2022, dan Nasdaq dan S&P 500 ditutup pada level terendah sejak awal Mei.

Kekhawatiran resesi mengguncang pasar global dan mendorong investor keluar dari aset berisiko menyusul data ekonomi yang lemah minggu lalu, termasuk laporan penggajian AS yang lemah pada hari Jumat.

Investor khawatir bahwa ekonomi kehilangan tenaga lebih cepat dari yang diantisipasi dan bahwa Federal Reserve keliru dengan mempertahankan suku bunga tetap pada pertemuan kebijakan terakhirnya.

Saham Apple (AAPL.O) turun 4,8% setelah Berkshire Hathaway (BRKa.N) mengurangi separuh kepemilikannya di pembuat iPhone tersebut.

