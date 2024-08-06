Nasib Kenaikan Gaji PNS 2025 di Tangan Prabowo

JAKARTA – Nasib kenaikan gaji Pegawai Sipil Negara (PNS) ada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sebab, pengumuman naik tidaknya gaji PNS 2025 akan diumumkan oleh Prabowo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penyesuaian gaji abdi negara ini akan disampaikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti (gaji PNS) juga presiden terpilih akan menyampaikan, ya," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers Menteri usai Ratas Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN Tahun 2025, ditulis Selasa (6/8/2024).

Adapun kenaikan gaji PNS masuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025. Dijelaskan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo tetap akan melakukan pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13, di samping tetap melakukan penyesuaian gaji ASN.