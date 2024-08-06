Ternyata Ini Bedanya JakLingko dengan Mikrotrans

JAKARTA - Masyarakat Jakarta harus tahu, ternyata JakLingko dan Mikrotrans berbeda. Selama ini sebagian masyarakat menganggap JakLingko adalah sebuah angkutan kota (angkot).

Padahal itu hal yang berbeda. Penyebutan JakLingko tidak tepat untuk angkutan Mikrotrans. JakLingko merupakan sistem pembayaran, sedangkan angkutannya disebut Mikrotrans. Demikian dikutip dari Instagram Dishub DKI Jakarta.

Lalu apa perbedaan JakLingko dengan Mikrotrans? Berikut ini ulasannya:

JakLingko

JakLingko merupakan sistem transportasi terintegrasi di Jakarta. Artinya, fisik, layanan, manajemen, dan pembayaran transportasi di Jakarta terhubung/terintegrasi satu sama lain. JakLingko menjalankan berbagai moda transportasi, yaitu bus seperti Transjakarta, Metrotrans, dan Mikrotrans. Kemudian moda transportasi berbasis rel seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Tidak hanya itu, JakLingko juga melayani pembayaran KRL Commuterline. Masyarakat bisa melakukannya dengan menggunakan Kartu Uang Elektronik atau kartu e-money JakLingko.

Mikrotrans

Mikrotrans adalah salah satu moda transportasi yang dijalankan oleh PT Transportasi Jakarta. Mikrotrans berbentuk angkot (angkutan kota) yang memiliki desain logo JakLingko. Mungkin itulah sebabnya masyarakat memanggilnya sebagai angkot JakLingko.

Tarifnya Rp0, tetapi perlu menggunakan kartu uang elektronik untuk menaikinya. Kode rute Mikrotrans ada di atap mobil. Contohnya, kode rute JAK-10A melayani Gondangdia–Cikini. Jangan lupa untuk turun di halte Metrotrans/layanan non-BRT.